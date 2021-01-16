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Kula yoğun kar yağışının etkisi altında

16.01.2021 20:48 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle karayolları ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.Ege bölgesinin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği Manisa’nın Kula ilçesinde kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu.

Manisa’nın Kula ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle karayolları ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.
Ege bölgesinin en önemli ulaşım yollarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolunun geçtiği Manisa’nın Kula ilçesinde kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezinde karla karışık yağmur şeklinde yağan kar, yüksek kesimlerde yoğun olarak etkisini gösterdi. Özellikle Kavacık Mahallesi’nden başlamak üzere Gökçeören Mahalle Kavşağı’na kadar etkili olan kar yağışında, karayolları ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı.
İzmir-Ankara D300 karayolunda trafikte bir aksama yaşanmaması için kar yağışının başladığı dakikalardan küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan karayolları ekipleri, yağışın devam ettiği süre boyunca aralıksız olarak küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürecek.
Yoğun yağış ve sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü karayolunda, trafik ekipleri de önlem aldı. Seyir halinde denetimlerine devam eden ekipler, kazaya sebebiyet vermemek için yolda kalan araçlara da yardımcı oluyor.
Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdüreceği tahmin edilirken, karayolları ve trafik ekiplerinin de çalışmaları aralıksız olarak devam edecek.

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