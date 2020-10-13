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Kula’da 2 gölet bakıma alındı

MANİSA HABERLERİ  | 13.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine bakım yaparak üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticileri desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kula’da 2 gölet bakıma alındı

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticilerin gelirlerinin artması için yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan İçme Suyu (HİS) göletlerine bakım yaparak üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticileri desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kula İlçesi Evciler Mahallesinde 2 adet Hayvan İçme Suyu Göletinde bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Temizlik çalışması sonrasında genişletilerek daha kullanışlı hale getirilecek göletler, üreticilerin hizmetine sunulacak. Bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları yapılan göletlerden mahallede bulunan bin 500 küçükbaş ve 600 büyükbaş hayvan faydalanması hedefleniyor. Evciler Mahallesi sakinleri, mahallelerinde yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti.

Kula’da 2 gölet bakıma alındı

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