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Kula’da 2 yer haricinde mangal yakmak yasaklandı

MANİSA HABERLERİ  | 13.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu’nun yaptığı toplantıda, Kula’daki mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerler belirlendi.

Kula’da 2 yer haricinde mangal yakmak yasaklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu’nun yaptığı toplantıda, Kula’daki mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerler belirlendi. Alınan karar doğrultusunda 2 yer haricinde Kula’da mangal yakmak yasaklandı.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılmaması konulu 12922 sayılı genelgesi gereği, Kula ilçesi Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu toplanarak yeni kararlar aldı. Alınan kararlar doğrultusunda ilçedeki mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakılabilecek yerler belirlendi. Belirlenen yerler kapsamında Kula Kent Ormanı ve Keyf-i Sedir mesire alanı haricindeki bütün ormanlık alanlarda mangal, semaver, ateş yakmak ve orman yakınındaki özel arazilerde dahi hangi amaçla olursa olsun anız ve bitki örtüsü, bağ ve bahçe atığı, ot ve dal yakmak yasaklandı.
Öte yandan toplantıda orman yangınları konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün mahalle muhtarlarının orman yangınlarına duyarlı olmasının sağlanması, orman alanı içerisinde hayvan otlatan çobanların ormanlık alana zarar vermemesi için Orman İdaresi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Çiftçi Malları Koruma Kurul Başkanlığı birbiri ile uyum içerisinde çalışmalarının sağlanması kararı alındı. Ayrıca avcılık faaliyetlerinin ormanlara zarar vermeden yapılması için sivil toplum kuruluşlarının Kula Orman İdaresi ile uyum içerisinde olmasının faydalı olacağı kararı alındı.
Kula Kaymakamı Kemal Duru başkanlığında yapılan Kula ilçesi Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu toplantısına, Kula Orman İşletme Şefi Veli Kılıç, Divlit Orman İşletme Şefi Fatih Paksoy, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Nurettin Yarımçam, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Kula Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgül Yuca, İlçe tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, sivil toplum kuruluş başkanları katıldı.

Kula’da 2 yer haricinde mangal yakmak yasaklandı

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