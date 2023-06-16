YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kula’da 6 bin 362 öğrenci karne sevinci yaşadı

Kula’da 6 bin 362 öğrenci karne sevinci yaşadı

16.06.2023 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de, öğrenim gören 6 bin 362 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi

Kula’da 6 bin 362 öğrenci karne sevinci yaşadı

Kula ilçesinde, okullarına giderek karnelerini almak için bekleyen öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin ellerinden karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. İlçede toplamda ise, 6 bin 362 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. 4 Eylül Ahmet ve Sabahat Özmen İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım programına ise, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek katıldı.
Yaz tatiline giren öğrencilerin tatilini en verimli şekilde değerlendirmelerini isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, öğrencilerin bol bol kitap okumalarını ve sportif faaliyetlere önem vermelerini, ders çalışmayı ihmal etmemeleri gerektiğini söyledi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca büyük bir özveri ile öğrencilerin eğitimi için çaba gösteren ilçede görevli 564 öğretmene de hayırlı tatiller dileyen Okulmuş, yeni eğitim öğretim dönemine kadar elde edilen başarıların üstüne başarı ekleyebilmek için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da bir kişi eski eşini tabancayla öldürdüManisa'da bir kişi eski eşini tabancayla öldürdü
Didim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındıDidim’de ’Rüşvet’ operasyonu; 9 kişi gözaltına alındı
Marmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladıMarmaris’te zabıta personelini yüzlerce kişi uğurladı
Anahtar Kelimeler:
Manisa

Manisa Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:38
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:43
Yatsı
22:26

Manisa Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Oksijen eczanesi
Sehzadeler
İlke eczanesi
Yunusemre
Elmas eczanesi
Akhisar
Şifa eczanesi
Gordes
Kirkagaç eczanesi
Kirkagac
Borsa eczanesi
Sehzadeler
Bahar eczanesi
Yunusemre
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.