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Kula’da boş iş yerinde yangın

MANİSA HABERLERİ  | 26.05.2020 21:50 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde bir binanın ikinci katındaki boş iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın, saat 20.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 6.

Manisa’nın Kula ilçesinde bir binanın ikinci katındaki boş iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 20.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 6. Sokak Ekin Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Ersöz’e ait iki katlı binanın ikinci katında kiracı olarak iş yeri çalıştıran İsmail Çanşalı, geçtiğimiz günlerde iş yerinde kullanmadığı malzemeleri kaldırıp temizlik yaparak pislikleri çuvallara doldurup bir odaya bıraktı. Bugün saat 20.30 sıralarında odadaki pislikler birden yanmaya başladı. Dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki iş yeri ve evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İlçe merkezindeki yangın çevrede paniğe yol açtı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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