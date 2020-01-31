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Kula’da deprem riski taşıyan okul öğrencileri ikili eğitime geçiyor

MANİSA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 2013 yılında güçlendirme kararı verilen bir okul için bölgede yaşanan depremler dolayısıyla öğrencilerin güvenliği açısından ikili eğitime geçileceğini söyledi.Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kamu binalarındaki deprem risk raporu çalışması kapsamında, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilen Tapduk Emre İlkokulu’nda, bölgede yaşanan depremler dolayısıyla eğitim değişikliğine gidildiğini açıkladı.

Kula’da deprem riski taşıyan okul öğrencileri ikili eğitime geçiyor

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 2013 yılında güçlendirme kararı verilen bir okul için bölgede yaşanan depremler dolayısıyla öğrencilerin güvenliği açısından ikili eğitime geçileceğini söyledi.
Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile kamu binalarındaki deprem risk raporu çalışması kapsamında, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle güçlendirme çalışması yapılmasına karar verilen Tapduk Emre İlkokulu’nda, bölgede yaşanan depremler dolayısıyla eğitim değişikliğine gidildiğini açıkladı. 2013 yılında yapılan deprem dayanıklılık analizi sonuçlarına göre, deprem riski taşıdığı gerekçesiyle güçlendirme karar verilen Tapduk Emre İlkokulu öğrencilerinin, bölgede yaşanan depremler dolayısıyla daha güvenilir bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürebilmesi adına ikili eğitime geçeceklerini ifade eden Kaymakam Duru, öğrencilerin Jeopark Ortaokulu öğrencileri ile birlikte ikili eğitime başlayacaklarını söyledi.
Riskli deprem hattında bulunan Manisa’da son günlerde yaşanan depremlerin ardından çalışmalara başladıklarını ifade eden Kaymakam Duru, bir süredir üzerin de çalıştıkları deprem riskli Tapduk Emre İlkokulu öğrencilerinin, okul ve öğrenci güvenliği açısından 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ikili eğitime başlayacaklarını vurguladı. Yapılan son çalışmalarla yıkılıp yeniden yapılması planlanan deprem riskli okul binasının, en kısa süre içerisinde tamamlanması için çalıştıklarını da kaydeden Kaymakam Duru, öğrencilerin eğitim hayatında aksama yaşanmaması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hazırladıkları proje kapsamında ikili eğitimin, öğrencilerin güvenliği açısından daha faydalı olacağını söyledi.
İkili eğitime geçmenin yanı sıra, öğrenciler için daha faydalı olabilecek çözüm yolları da aradıklarını kaydeden Kaymakam Duru, bazı okullarda birleştirme yapmak için plan yaptıklarını, fakat öğrencilerin sayısı itibariyle okullarda birleştirmenin mümkün olmadığını da söyledi. Deprem riskli Tapduk Emre İlkokulunda 403 öğrencinin, başka bir okulla birleştirilme imkanı olmadığından dolayı ikili eğitime geçtiklerini de vurgulayan Kaymakam Duru, Jeopark Ortaokulu’nda sabahçı ortaokul öğrencilerinin saat 08.00 ile 13.40 arasında, öğlenci ilkokul öğrencilerinin ise 13.50 ile 18.40 saatleri arasında eğitim alacaklarını duyurdu.

Kula’da deprem riski taşıyan okul öğrencileri ikili eğitime geçiyor

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