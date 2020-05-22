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Kula’da ‘evde kal, hareketsiz kalma’ etkinliği

MANİSA HABERLERİ  | 22.05.2020 12:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Halka Ortak Spor Yaptırma" projesi kapsamında uzman antrenörler tarafından ilçe sokaklarında müzik eşliğinde vatandaşlara spor yaptırıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Halka Ortak Spor Yaptırma" projesi kapsamında uzman antrenörler tarafından ilçe sokaklarında müzik eşliğinde vatandaşlara spor yaptırıldı. İlçe sokaklarında gezen antrenörler, evde kalan vatandaşlara balkonlarda spor yaptırdı.
Kula’da evlerinde kalan vatandaşların hareketsiz kalmaması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları spora teşvik etmek amacıyla “Evde kal, hareketsiz kalma" projesi Kula’da da gerçekleştirildi. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı uzman antrenörler, araçlardan çalan hareketli müzikler eşliğinde ilçe sokaklarında gezerek, vatandaşlara balkonlardan ve pencerelerden spor yaptırdı. Uzman antrenörler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ve Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ün selamlarını ileterek sokaklarda spor hareketleri gösterirken, vatandaşlar da çocukları ile birlikte balkonlarda hareketleri yaptı. Kula Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen proje ile, uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlar da projeye ilgi gösterdi.
Salgın tedbirleri kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından izin verilen saatler haricinde evinden hiç çıkmadığını dile getiren 65 yaşındaki şeker hastası Ummuhan Zorlu, kendisinin ilaç tedarikini aynı evde yaşadığı kızı Şükriye Zorlu’nun karşıladığını söyledi. Hiç evden çıkmadığı halde evde spor yaparak formda kalmaya çalıştığını ifade eden Ummuhan Zorlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan bu projeye hayran kaldığını ifade etti. Uzman antrenörler eşliğinde evinin balkonundan spor faaliyetlerine katılan Zorlu, vatandaşların sağlığı için bu etkinliği düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
65 yaşındaki annesine sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından günlük yürüyüş ve spor ihtiyaçlarını evde karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Şükriye Zorlu ise; “Evde kal, mutlu ol” dedi.

Tosun: "Halk deşarj oldu"
Proje kapsamında ilçe sokaklarında gezerek vatandaşlara spor yaptıran ekibe evinin balkonundan destek veren Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada; “Böyle bir etkinlikte birden Kula’yı hareketlendirdi ama takdir edersiniz ki son dönemlerde ki özellikle son 2-3 ayda bu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs belası tabii ki evlerde kalmaya kısıtlı bir takım kültürel ve sosyal faaliyetler yapmaya sevk etti. Bu nedenle de tabii ki insanların hareket alanları daraldı. Bu artık sinir, psikolojik birikmeler bir şekilde boşalması gerekiyor. İşte o boşalmalar da bu şekilde, sizlerin de böyle Kula sokaklarını hareketlendirerek biraz daha deşarj olmuş oldu" dedi.

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