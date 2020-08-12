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Kula’da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 12.08.2020 19:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucunda fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçundan yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Kula’da huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara hız veren kolluk kuvvetleri başarılı bir operasyona imza attı.

Kula’da fuhuş operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Kula ilçesinde emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak yürüttüğü operasyon sonucunda fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçundan yakalanan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kula’da huzuru ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara hız veren kolluk kuvvetleri başarılı bir operasyona imza attı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettikleri O.Ç. ve Y.A. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçlarından bugün hakim karşısına çıkarılan O.Ç. ve Y.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli Cezaevine gönderildi.

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