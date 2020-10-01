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Kula’da geniş kapsamlı Covid-19 denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde Kaymakam Kemal Duru ve kurum amirlerinin de katıldığı geniş kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Manisa’nın Kula ilçesinde Kaymakam Kemal Duru ve kurum amirlerinin de katıldığı geniş kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirildi. Yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilen denetimde, geçtiğimiz günlerde genelge yayımlanarak zorunlu hale getirilen HES kodu kullanımı da denetlendi.
Manisa’nın Kula ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. Kula Kaymakamı Kemal Duru’nun da katıldığı kurum amirleri grubu olmak üzere, toplam 4 grup tedbirler kapsamında denetim yaptı. Geniş kapsamlı olarak yapılan denetimde, yaşamın tüm alanlarını kapsayan esnaf ve vatandaşlar denetlenirken, geçtiğimiz günlerde genelge yayımlanarak toplu ulaşım, konaklama gibi yerlerde kullanılması zorunlu hale getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımı da denetlendi.
HES kodu kullanımı ile birlikte vaka seyrinin daha kontrol edilebilir olacağını dile getiren Kaymakam Kemal Duru, salgın sürecini daha iyi yönetmek ve halk sağlığını korumak için denetimlerin daha da artacağını ifade etti. Tedbirlere uymayan esnaf ve vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam ettiğini de sözlerine ekleyen Kaymakam Duru, halk sağlığını tehdit edecek tüm eksikliğe de ceza uygulanacağını ifade etti.
Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı denetlemeye, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, Kula Müftüsü Kamil Kırkız ve Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu katıldı.

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