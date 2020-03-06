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Kula’da huzur ve güven operasyonu: 2 kişi tutuklandı

MANİSA HABERLERİ  | 06.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘Huzur ve güven’ operasyonu kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Manisa’nın Kula ilçesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘Huzur ve güven’ operasyonu kapsamında, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 kişi, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan ‘Huzur ve güven’ operasyonu kapsamında, Manisa’nın Kula ilçesinde de operasyon düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.A. ve Y.Ç., savcılık talimatıyla tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

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