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Kula’da kurallara uymayan 75 kişiye cezai işlem uygulandı

MANİSA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 75 kişiye cezai işlem uygulandı.Manisa’nın Kula ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı.

Manisa’nın Kula ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 75 kişiye cezai işlem uygulandı.
Manisa’nın Kula ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı kurum amirleri grubu olmak üzere, toplam 4 grup tedbirler kapsamında denetim yaptı. Kurum amirleri ile birlikte denetime çıkan Kaymakam Duru ise, vatandaş ve esnafların kurallara uyup uymadığını denetledi. Kurallara uyum sağlayan vatandaş ve esnaflara teşekkür eden Kaymakam Duru, salgın sürecini birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyum sağlayarak atlatacaklarını söyledi.
Öte yandan Covid-19 denetimleri kapsamında kurallara uymayan vatandaş ve esnaflara da cezai işlem uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimlerde, Kula’da tedbirlere uymayan 75 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi. Salgın sürecini daha iyi yönetmek ve halk sağlığını korumak için denetimlerin daha da sıkılaşacağı ifade edildi. Denetime çıkan gruplar artırılarak, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında haftanın her günü toplumun yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere, vatandaş ve esnaflara yönetmelik denetimler sıkılaştırılacak.
Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı denetlemeye, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu katıldı.

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