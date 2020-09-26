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Kula’da motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 26.09.2020 19:15 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Düşerken başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Zaferiye Mahallesi’nde bulunan Rafet Üçelli İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 AEA 653 plakalı motosikleti ile Ayakkabıcılar Sitesi istikametinden Rafet Üçelli İlkokulu istikametine seyir halinde olan Emrah Türkyılmaz, okul önünde motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten savrulan Türkyılmaz, düşerken kafasını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Türkyılmaz’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Türkyılmaz, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Türkyılmaz’ın alkollü olduğu iddia edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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