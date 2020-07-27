YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kula’da pazar yerlerinde maske denetimi

Kula’da pazar yerlerinde maske denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 27.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde pazar yerlerinde hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik maske denetimi yapıldı.Kula Kaymakamı Kemal Duru ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, polisler, zabıtalar, öğretmenler ve imamlar ile pazar yerinde maske denetimi yaptı.

Manisa’nın Kula ilçesinde pazar yerlerinde hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik maske denetimi yapıldı.
Kula Kaymakamı Kemal Duru ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, İlçe Müftüsü Kamil Kırkız, polisler, zabıtalar, öğretmenler ve imamlar ile pazar yerinde maske denetimi yaptı. Bu hafta yer değişikliği yapılarak Şehitler Caddesi’ne kurulan tuhafiye pazarı ile tuhafiye pazarının eski yeri olan Adnan Menderes Meydanı’na kurulan müstahsil pazarındaki yeni düzeni inceleyen Kaymakam Duru, aynı zamanda maske denetimi de yaptı. Son günlerde ilçede artan vaka sayıları sebebiyle denetimler ve tedbirler ilçe genelinde artırılırken, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kullanımına uyması için sürekli uyarılar da yapılıyor. Vakaların artması sebebiyle Covid-19 sürecinde öğretmenler ve imamlardan da destek alınan salgın sürecinde, tüm kamu kurumları salgının yayılımını önlemek amacıyla seferber oldu.
Pandemi sebebiyle pazaryerinde yapılan değişikliğin salgın tedbirlerine daha uygun olduğunu ifade eden Kaymakam Duru, bu süreçte sadece kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarına değil, vatandaşlara da salgınla mücadelede büyük bir görev düştüğünü söyledi. Özellikle sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda vatnadaşların daha duyarlı olmalarını isteyen Kaymakam Duru, bayram sürecinde de tedbirlerin üst düzeyde olacağını ve denetimlerin süreceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Manisa Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:22
İkindi
17:13
Akşam
20:33
Yatsı
22:06

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Merkez
Canan Eczanesi
Merkez
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Yüksel Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.