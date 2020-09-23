YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kula’da tedbirlere uymayana af yok

Kula’da tedbirlere uymayana af yok

MANİSA HABERLERİ  | 23.09.2020 19:53 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde Covid-19 denetlemeleri tüm hızıyla sürüyor.

Manisa’nın Kula ilçesinde Covid-19 denetlemeleri tüm hızıyla sürüyor. Kaymakam Kemal Duru ve kurum amirlerinin bizzat katıldığı denetlemelerde kurallara uymayan vatandaşlar kesilen ceza sayısı 107’ye ulaştı.
Kula’da korona virüs tedbirleri kapsamında denetleme yapıldı. Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı kurum amirleri grubu olmak üzere, toplam 4 grup tedbirler kapsamında denetim yaptı. Kurum amirleri ile birlikte denetime çıkan Kaymakam Duru ise, vatandaş ve esnafların kurallara uyup uymadığını denetledi. Kurallara uyum sağlayan vatandaş ve esnaflara teşekkür eden Kaymakam Duru, salgın sürecini birlik ve beraberlik içerisinde kurallara uyum sağlayarak atlatacaklarını söyledi.

107 kişiye ceza
Öte yandan Covid-19 denetimleri kapsamında kurallara uymayan vatandaş ve esnaflara da cezai işlem uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde yürütülen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 107 kişiye cezai işlem uygulandı. Salgın sürecini daha iyi yönetmek ve halk sağlığını korumak için denetimlerin ve cezai işlemlerin daha da sıkılaşacağı ifade edildi.
Kaymakam Kemal Duru’nun da katıldığı denetlemeye, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve kolluk kuvetleri eşlik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Mıcırlı yolda otomobil takla attı: 1 yaralı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Polis maske takmayan 13 kişiyi affetmedi
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu satan şahıs tutuklandı
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Koçtaş'tan "İndirim Mevsimi" kampanyası
Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi
Kış şartlarında esnafın pandemi endişesi

Manisa Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:52
Öğle
13:08
İkindi
16:33
Akşam
19:13
Yatsı
20:30

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Çarşamba

Bulvar Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Bilgiç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Manisa Ziçev’de Yeni Yıl Kutlaması
Manisa Ziçev’de Yeni Yıl Kutlaması
Kula Göleti Güzergahında Doğa Yürüyüşü
Kula Göleti Güzergahında Doğa Yürüyüşü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.