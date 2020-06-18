YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Kula’daki yarım kalan hastane inşaatının ihale tarihi belli oldu

Kula’daki yarım kalan hastane inşaatının ihale tarihi belli oldu

MANİSA HABERLERİ  | 18.06.2020 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, müteahhitten kaynaklı sorunlar sebebiyle geciken hastane inşaatının yeniden ihaleye çıkacağı tarihi açıkladı.AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 93.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, müteahhitten kaynaklı sorunlar sebebiyle geciken hastane inşaatının yeniden ihaleye çıkacağı tarihi açıkladı.
AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 93. Dönem Mecburi Hizmet ataması ile Kula’ya Kadın Doğum, Dahiliye ve Fizik Tedavi branşlarında doktor ataması yapılacağını açıklamıştı. Başkan Palabıyık bugün yaptığı paylaşımla, müteahhitten kaynaklı sorunlar sebebiyle geciken Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası inşaatının yeniden ihaleye çıkacağı tarihi açıkladı. Paylaşımında bu hafta içerisinde sağlıktan güzel haberler aldıklarını dile getiren Başkan Palabıyık, “Bu hafta sağlıkta güzel haberler alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kulaya açılan 3 doktor kadrosunun bilgisini paylaşmıştık. Bildiğiniz gibi, inşaatında son aşamaya geldiğimiz Kula Devlet Hastanesi inşaatı müteahhitten kaynaklı sorunlarla gecikti ve Nisan ayı sonunda müteahhitle olan ihale sözleşmesi feshedilmişti. Sayın Bakanımızın, İl Başkanımızın, milletvekillerimizin ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yakından takibiyle Sağlık Bakanlığı inşaatın ikmali için yeniden İhale tarihini belirledi. Yeni ihale 16 Temmuz 2020’de yapılacak. İnşallah kısa sürede bittiğini görürüz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İşadamı Yıldıray Yalçın’dan şehit ailelerine ücretsiz hizmet

İşadamı Yıldıray Yalçın’dan şehit ailelerine ücretsiz hizmet

Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü

Büyükşehir arazi yollarını açtı, çiftçinin yüzü güldü

Hastayı hayata tutundurdu

Hastayı hayata tutundurdu

Vali Köşger, alkışlarla uğurlandı

Vali Köşger, alkışlarla uğurlandı

16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı

16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı

Kene savarlar doğaya salınacak

Kene savarlar doğaya salınacak

Manisa Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:27

Manisa Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Arzu Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Park Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Aslı Eczanesi
Akhisar
Durmuşoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

2. Amatör Ligin iptaline tepki

2. Amatör Ligin iptaline tepki

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Salihli’de konvoylu kutlama

Salihli’de konvoylu kutlama

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.