Kula’daki yarım kalan hastane inşaatının ihale tarihi belli oldu

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, müteahhitten kaynaklı sorunlar sebebiyle geciken hastane inşaatının yeniden ihaleye çıkacağı tarihi açıkladı.

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 93. Dönem Mecburi Hizmet ataması ile Kula’ya Kadın Doğum, Dahiliye ve Fizik Tedavi branşlarında doktor ataması yapılacağını açıklamıştı. Başkan Palabıyık bugün yaptığı paylaşımla, müteahhitten kaynaklı sorunlar sebebiyle geciken Kula Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binası inşaatının yeniden ihaleye çıkacağı tarihi açıkladı. Paylaşımında bu hafta içerisinde sağlıktan güzel haberler aldıklarını dile getiren Başkan Palabıyık, “Bu hafta sağlıkta güzel haberler alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kulaya açılan 3 doktor kadrosunun bilgisini paylaşmıştık. Bildiğiniz gibi, inşaatında son aşamaya geldiğimiz Kula Devlet Hastanesi inşaatı müteahhitten kaynaklı sorunlarla gecikti ve Nisan ayı sonunda müteahhitle olan ihale sözleşmesi feshedilmişti. Sayın Bakanımızın, İl Başkanımızın, milletvekillerimizin ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin yakından takibiyle Sağlık Bakanlığı inşaatın ikmali için yeniden İhale tarihini belirledi. Yeni ihale 16 Temmuz 2020’de yapılacak. İnşallah kısa sürede bittiğini görürüz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

