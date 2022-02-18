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Kulak temizliği için kullanılan pamuklu çubukların kulağa zarar verdiği belirtildi

18.02.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Cem Uzun: - "İçeriye bir şey soktuğunuzda onları daha çok sıkıştırmış olursunuz. Bu sefer kulak tıkanmaları meydana geliyor. Öyle olduğu zaman onları kendiniz temizlemeye çalışırsanız kulak zarına da zarar verebilirsiniz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, kulak temizlemek için kullanılan pamuklu çubuk ve benzeri ürünlerin kulağa zarar verdiğini söyledi.

Prof. Dr. Uzun, AA muhabirine, kulağın kendi kendini temizleyen bir organ olduğunu belirtti.

Kulağın kendini korumak için serumen denilen bir sıvı salgıladığını anlatan Uzun, bu sıvının enfeksiyonlara karşı kulağı koruduğunu dile getirdi.

Kulak zarı ve kepçesi arasına salgılanan bu sıvının kir zannedilerek temizlenmeye çalışıldığını vurgulayan Uzun, "Bu, kulağımızı enfeksiyonlardan koruyan bir sıvı. Bu sıvının kir zannedilip çoğu zaman pamuklu çubuklarla temizlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu önerdiğimiz bir durum değil sakıncalı bir uygulama. Çünkü o koruyucu tabakayı yerinden almış oluyor. Hem tahriş etmiş oluyor hem o tabakayı aldığı için enfeksiyonlara uygun bir zemin oluşturuyor." dedi.

Uzun, kulağı temizlemek için kullanılan çubukların kulak içindeki sıvı ya da kirleri daha dibe ittiğine dikkati çekti.

Bu tür durumların kulak tıkanması ve benzeri rahatsızlıklara neden olduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Kulak çubuklarını önermiyoruz. Duş aldıktan sonra ya da kulağın yıkanması durumunda dışarıdan içeriye girmeden bir havluyla temizlenebilir. Aynı zamanda kulak zaten kendi kendini temizleyen bir organdır. Dışarıya doğru sürekli bir aktivite vardır ve kirlerini atar. İçeriye bir şey soktuğunuzda onları daha çok sıkıştırmış olursunuz. Bu sefer kulak tıkanmaları meydana geliyor. Öyle olduğu zaman onları kendiniz temizlemeye çalışırsanız kulak zarına da zarar verebilirsiniz. Böyle durumlarda insanlara kulak burun boğaz hekimlerine gitmelerini öneriyoruz. Hekimler de bunları yumuşattıktan sonra aspiratörle çekiyorlar ya da kulak yıkama yöntemiyle yapıyorlar. O yüzden kulağımıza çok müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulamak isterim."

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