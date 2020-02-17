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Kulalı öğrencilerin bilek güreşi başarısı

MANİSA HABERLERİ  | 17.02.2020 13:05 | Son Güncelleme

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Manisa Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Kulalı ortaokul öğrencileri büyük başarı elde etti.Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları kapsamında, Manisa Bilek Güreşi İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

Kulalı öğrencilerin bilek güreşi başarısı

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Manisa Bilek Güreşi İl Şampiyonasında Kulalı ortaokul öğrencileri büyük başarı elde etti.
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları kapsamında, Manisa Bilek Güreşi İl Şampiyonası gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerden 17 okulun katıldığı yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde yarışan Kula Atatürk Ortaokulu öğrencileri, büyük başarı elde etti. 4 kategoride birincilik elde eden öğrenciler, 07-08 Mart tarihlerinde Isparta’da yapılacak olan grup maçlarında da, Manisa’yı temsil etme hakkı kazandı.
2019-20 eğitim öğretim yılının başından bu yana okul sporlarına öğrencileri ile birlikte çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Yalur, “Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Manisa’da düzenlenen Bilek Güreşi İl Şampiyonasında öğrencilerimiz çok güzel başarılar elde ettiler. 17 okulun katıldığı bilek güreşi yarışmasında, Kulalı öğrencilerimiz 4 kategoride birincilik elde etti. Öğrencilerimizden Ayşegül Topal 50 kilogram sağ ve sol kolda birincilik, Esma Arslan 70 kilogramda sağ kol birinciliği, sol kol üçüncülüğü, Onur Çelik 50 kilogramda sağ kol birinciliği, sol kol üçüncülüğü, Berke Eldem ise 55 kilogramda sağ kol üçüncülüğü, sol kol ikinciliği başarısına ulaştı. Elde etmiş olduğumuz bu başarılarla, 07-08 Mart tarihlerinde Isparta ilinde düzenlenecek olan grup maçlarında da Manisa’mızı temsil etme hakkı kazandık. Öğrencilerimizi, elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.
Okul sporlarında elde ettikleri başarılardan dolayı öğrencilerini kutlayan Atatürk Ortaokulu Müdürü Eyüp Saracaloglu, “Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Manisa’da düzenlenen Bilek Güreşi İl Şampiyonasında öğrencilerimizin elde ettiği başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Düzenlenen yarışmada güzel dereceler elde eden öğrencilerimiz, aynı zamanda Manisa’mızı da temsil etmeye hak kazandılar. 07-08 Mart tarihlerinde Isparta’da yapılacak olan grup maçlarında da Manisa’mızı, Kula’mızı ve okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Kendilerini bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Kulalı öğrencilerin bilek güreşi başarısı

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