Kulalı tır şoförü Atina’da öldürüldü

Manisa’nın Kula ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki tır şoförü Yunanistan’ın başkenti Atina’da uğradığı gasp sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır bir uluslararası nakliyat firmasında şoförlük yapan 51 yaşındaki Ali Kılınç, firmanın teslimat işini tamamlamak için gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da gaspa uğradı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin saldırısına uğrayan Kılınç, aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde yaşamını yitirdi. Kılınç’ın vefat haberi, kendisinin ve ailesinin ikamet ettiği Kula’ya bağlı Esenyazı Mahallesi’ni yasa boğdu. Öte yandan uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Kılınç’ın cenazesinin Atina’da yapılacak işlemlerin ardından Türkiye’ye gönderileceği öğrenilirken, cenaze töreni ise henüz netlik kazanmadı.



