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Kulalı voleybolcu Kayseri Melikgazi’ye transfer oldu

MANİSA HABERLERİ  | 11.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

TVF Erkekler 1.

TVF Erkekler 1. Lig takımlarından Jeopark Kula Belediyespor altyapısından yetişen ve bir sezondur memleketi Kula’nın formasını giyen İsa Aydoğdu, yeni sezon için Erkekler 1.Lig ekiplerinden Kayseri Melikgazi Belediyespor ile anlaştı.
Jeopark Kula Belediyespor voleybol takımı altyapısından yetişen 1998 Kula Çarıkballı Mahallesi doğumlu İsa Aydoğdu, Jeopark Kula Belediyespor altyapısında gösterdiği başarılı performansının ardından 2017-2018 sezonu başında Efeler Ligi ekibi Arkas Spor’un pilot takımı olan Tevfik Fikret Lisesi Altekma Spor’a transfer olmuştu. Ardından da 2. Lig ekiplerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Aydoğdu, 2019-2020 sezonunun başında memleketinin takımı Jeopark Kula Belediyespor’a dönmüş ve başarılı bir performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezonki mücadelesiyle 1. Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen orta blokör İsa Aydoğdu, 2020-2021 sezonu için Kayseri Melikgazi Belediyespor ile anlaşmaya vardı.
Voleybol takımının altyapısına verdikleri çalışmaların meyvelerini topladıklarını belirten Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, İsa Aydoğdu gibi genç yeteneklerin ülkemizde Kula’yı temsil etmeleri için çalıştıklarını söyledi. Genç yetenek Aydoğdu’nun Kula için ayrı bir gurur olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, Aydoğdu’ya bugüne kadar Kula’ya verdiği üstün başarıdan dolayı teşekkür etti.

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