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Kulalı yazar kolon kanserine yenik düştü

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 13:59 | Son Güncelleme

Kula Belediyesi’nin emekli Yazı İşleri Müdürü olan ve Kula’nın tanıtımı için birçok kitap yazan Kula sevdalısı Hüseyin Şahin, bir süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü.

Kulalı yazar kolon kanserine yenik düştü

Kula Belediyesi’nin emekli Yazı İşleri Müdürü olan ve Kula’nın tanıtımı için birçok kitap yazan Kula sevdalısı Hüseyin Şahin, bir süredir mücadele ettiği kolon kanserine yenik düştü. Şahin’in vefat haberi, Kula’da büyük üzüntüye sebep oldu.
Kula Belediyesi’nde uzun yıllar boyunca Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan, Kula’nın tanıtımı için çıkardığı kitaplar ile ilçenin tanıtımına katkı sağlayan Hüseyin Şahin, bir süredir tedavi gördüğü kolon kanserine yenik düştü. Kulalı vatandaşlar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Şahin’in vefat haberi, Kula’da büyük üzüntüye sebep oldu.
Şahin’in cenazesi, bugün saat 17.00’de Kurşunlu Camii’nden kılınacak cenaze namazının ardından ebedi mekanına defnedilecek.

Kulalı yazar kolon kanserine yenik düştü

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