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Kullandığı traktörün altında kaldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 07.06.2020 23:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, merkeze bağlı Kumtarla Köyü Madenler Mahallesi’nde meydana geldi.

Kullandığı traktörün altında kaldı

Zonguldak’ta kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Kumtarla Köyü Madenler Mahallesi’nde meydana geldi. Çalışma yaptığı sırada kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan Gökhan Albuğa ağır yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Ekipleri ve AFAD olay yerine geldi. AFAD ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Albuğa, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Albuğa, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kullandığı traktörün altında kaldı

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Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
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Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
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Caycuma
Acar Eczanesi
Caycuma
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