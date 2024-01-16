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Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı

16.01.2024 07:56 | Son Güncelleme:
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Denizli’de kullanılmayan eski binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kullanılmayan evden yükselen alevler geceyi aydınlattı

Yangın, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan eski binadan bir anda alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmadığı öğrenilen bina çevresinde polis ekipleri güvenlik tedbiri alırken, itfaiye erleri ise alevlere müdahale etti. Yangın çevredeki diğer yapılara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde yangının elektrik kontağından kaynaklı çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yapı kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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