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‘Kullanılmayan giysiler çöpe gitmesin’ projesi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına giysi kutuları yerleştirildi.Kırıkkale Belediyesi eski kullanılmayan giysilerin çöpe gitmemesi, evlerde atıl şekilde beklemeyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için şehrin farklı noktalarına giysi kutuları yerleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarına giysi kutuları yerleştirildi.
Kırıkkale Belediyesi eski kullanılmayan giysilerin çöpe gitmemesi, evlerde atıl şekilde beklemeyip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için şehrin farklı noktalarına giysi kutuları yerleştirdi. Kentin birçok yerine geri dönüşüm kutuları yerleştiren Kırıkkale Belediyesi bu sefer de farklı bölgelere giysi, ayakkabı, tekstil, çanta ve oyuncak toplama kutuları yerleştirdi. Yeni konulan kumbaralarda ikinci el kıyafetlerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kutularda toplanacak giysiler, tekstil eşyaları, ayakkabılar, çantalar ve oyuncaklar önce bir ayrıştırma işlemine tabii tutulacak. Kullanılabilir malzemelerin belirlenmesinden sonra bu ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
Kırıkkale’nin belirli noktalara bırakılan giysi toplama kutularının vatandaşlar tarafından sahiplenmesini isteyen Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, bu kumbaralara kesici, yanıcı, patlayıcı maddelerin ve koku yapan evsel atıkların atılmaması gerektiğini belirterek "Evlerinde kullanılmayan, bir köşelere bırakılan, bir başkasının kullanabileceği giysiler tekstil ürünleri bu kutularında değerlendirilebilir, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Kullanıma uygun olan kıyafetler görevlilerimiz tarafından ayrıştırılıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Uygun olmayanlar ise geri dönüşüme gönderilerek ekonomiye katkı sağlanmış olacak” dedi.

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Hayat Eczanesi
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