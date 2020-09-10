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Kullanılmayan Tarım Arazileri Çiftçinin Yüzünü Güldürüyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 16:25 | Son Güncelleme

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ve Talas İlçe Müdürü Murat Ürker ile birlikte Talas İlçesi Alaybeyli Mahallesinde 75 dekarlık alanda bakanlık tarafından yüzde 75’ i hibe edilerek dağıtımı yapılan kuru fasulye tohumu yetiştiren çiftçinin hasadına katıldı.Pandemi nedeniyle çok zor bir süreçten geçildiğini dile getiren Şahin; “Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve bakanımızın talimatları ile ekilmedik bir karış yer bırakmamak için buğday, mercimek ve kuru fasulye tohumunu dağıttığımız ürünlerin hasadında da çiftçilerimizin yanındayız.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş ve Talas İlçe Müdürü Murat Ürker ile birlikte Talas İlçesi Alaybeyli Mahallesinde 75 dekarlık alanda bakanlık tarafından yüzde 75’ i hibe edilerek dağıtımı yapılan kuru fasulye tohumu yetiştiren çiftçinin hasadına katıldı.
Pandemi nedeniyle çok zor bir süreçten geçildiğini dile getiren Şahin; “Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve bakanımızın talimatları ile ekilmedik bir karış yer bırakmamak için buğday, mercimek ve kuru fasulye tohumunu dağıttığımız ürünlerin hasadında da çiftçilerimizin yanındayız. Bugün burada yerli ve milli tohumdan oluşan kuru fasulye hasadında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ülkemizin dışarıya bağımlı kalmadan kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak seviyeye gelmesi adına elimizden geleni yapıyoruz. Müdürlüğümüz her zaman üreten çiftçimizin yanındadır. Hasadını yaptığımız bu tarlada verim ve kalitenin çok iyi olduğunu ve çiftçimizin aldığı verimden yüzünün güldüğünü görmekteyiz. Bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyoruz. Sürdürülebilir tarım için bundan sonrada üretmeye devam edeceğiz" dedi.
Ürün hasadını gerçekleştiren üretici, yerli çeşit olan ’ÜSTÜN 42’ çeşidinden çok memnun olduğunu dile getirerek ürün desenindeki değişiklikle olumsuz hava şartlarından etkilenen çerezlik kabak çekirdeğinde meydana gelen zarardan da etkilenmediğini söyledi. Çiftçi ayrıca kuru fasulye tarımını önümüzdeki üretim sezonunda, bu yıl ki üretim yaptığı alandan daha fazla alanda yaklaşık 200 dekarlık bir alanda yapmayı düşündüğünü iletti. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkürlerini arz eden çiftçi, diğer yetiştiricilere de münavebe sistemine mutlaka kuru fasulyeyi eklemelerini tavsiye etti.

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Melikgazi
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