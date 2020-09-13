Kullanılmayan ürünler, ihtiyaç sahipleriyle buluşuyor

Merkezefendi Belediyesi, İyilik Hareketi kapsamında önemli bir projesini daha hayata geçirdi. 200 noktaya kurulan giysi kumbaralarından toplanan kullanılabilir durumdaki ihtiyaç fazlası giysi ve tekstil ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği Merkez Eli Kıyafet Mağazası hizmete açıldı.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Merkez Eli Kıyafet Mağazası’nda özel olarak kurulan tesiste yıkanıp, ütülenerek hijyenik bir şekilde kullanıma hazır hale getirilen ürünler Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası karşısındaki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ndeki ‘Merkez Eli Mağazası’nda raflardaki yerini aldı. Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahipleri, kişi başı ilk ayda üç ürün, daha sonraki aylarda ise iki ürün alabilecek. Pandemi tedbirleri kapsamında ürünler denenmeden, ölçü alınarak ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, Merkez Eli Mağazası’na gelerek ilk önce kayıt oluşturacak sonrasında hazır halde bulunan ürünleri teslim alacak.

“Atık olmayan giysiler değerlendirilerek çevrenin korunmasına katkı sağlanıyor”

Hizmete başlayan Merkez Eli Kıyafet Mağazası’nda incelemelerde bulunana Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Giysi kumbaralarımızı mahallelerimize yerleştirmemizin ardından projemize büyük bir ilgiyle sahip çıkarak kumbaralarımızı dolduran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Merkezefendililerin kumbaralarımıza bıraktığı tekstil ürünlerini düzenli aralıklarla topluyoruz. Topladığımız ürünlerin ayrıştırılmasının ardından kullanılabilir durumdaki kıyafetleri, kurmuş olduğumuz tesisimizde yıkayıp, ütüleyerek hijyenik bir şekilde kullanıma hazır duruma getiriyoruz. Sonraki aşamada, Belediyemiz ana binası karşısında bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz içindeki Merkez Eli mağazamıza taşınan tekstil ürünleri, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırılmak üzere raflardaki yerlerini alıyor. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz, kendileri için hazırladığımız ürünleri gönül rahatlığıyla teslim alarak kullanmaya başlıyor” dedi.

