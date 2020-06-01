Küllerinden doğan Selçuklu mimarisi: "Paşa Camii ve Külliyesi"

İki ay içerisinde şadırvanı ve müştemilatı ile çevre düzenlemesinin tamamlanması planlanan külliyenin kültürel ve sosyal alanları ise ilerleyen süreçte yapılacak.

Hasan Karaağaç Mahallesi Şehit Murat Saraç Caddesi'nde 30 bin metrekarelik bir alanda inşasına 2018 yılında başlanan "Paşa Camii ve Külliyesi", aynı anda yaklaşık 1500 kişinin ibadet edebileceği bir mekana dönüştü.

Umur Bey'in Fatih Sultan Mehmet Han'ın paşalarından olduğunu belirten Zeybek, "Bilinen tarihte bu cami İstanbul'un fethinden sonra 1455 yılında Afyonkarahisar'da Selçuklu mimarisinde yapılmış ve 478 yıl ibadete açık kalmıştır. Paşa Camii, 1933 yılında dönemin belediye başkanı tarafından encümen kararıyla yıkılmıştır. Yerine de bir park yapılmıştır. Yıkıldığı andan itibaren 87 senedir ibadete kapalı olan bu cami, rölöveleri elinde bulunan bir hayırseverimizin öncülüğünde bugün yeniden hayat bulmuştur." diye konuştu.

Zeybek, yapımına 2018 yılında başlanan Paşa Camii ve Külliyesi'nin, Selçuklu mimarisine uygun 62 ahşap direk üstüne, taş duvar kaplama ve kurşun çatı şeklinde inşa edildiğini vurguladı.

Ramazan ayı başında caminin ibadete açılması için planlama yapıldığını anlatan Zeybek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine denk geldiği için 29 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek burada ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Ayrıca, ramazan ayı boyunca da İl Müftülüğümüz tarafından hafızlarımızca Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Paşa Camisi ve Külliyesi'nin yapımında destek olan bütün hayırseverlerimiz başta olmak üzere katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten tarihe not düşecek bir eseri Afyonkarahisar'a kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.