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Kulp polisi çocuklara Türk bayrağı dağıttı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.04.2020 18:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde polis ekipleri tarafından çocuklara Türk Bayrağı ve balon dağıtıldı.Korona virüsü salgını sebebiyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Kulp’ta güvenlik güçleri tarafından çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıtıldı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde polis ekipleri tarafından çocuklara Türk Bayrağı ve balon dağıtıldı.
Korona virüsü salgını sebebiyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Kulp’ta güvenlik güçleri tarafından çocuklara Türk bayrağı ve balon dağıtıldı. Araçlarda çalınan şarkılara eşlik eden çocuklar Türk bayraklarını sallayarak büyük sevinç yaşadı. Korona Virüsü salgını nedeni ile sokağa çıkılmayan bu süreçte, birçok aile balkonlarını 23 Nisan temalı süsler ve Türk bayraklarıyla donattı.

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