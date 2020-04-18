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Kulp sessizliğe büründü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.04.2020 15:02 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Kulp ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Kulp ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçe merkezinde sabah itibarıyla sokaklarda insan kalmadığı gözlenirken, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği Merkez Yeni Mahalle, Turgut Özal Mahallesi ve Merkez Eski Mahallesindeki caddelerinin boş kalmasıyla ilçe sessizliğe büründü.
İlçede sokağa yalnızca istisna olarak tutulan meslek sahipleri çıktı. Fırınların ekmek dağıtımının devam ettiği ve eczanelerin açık olduğu Kulp’ta diğer tüm dükkanların ise kapalı olduğu objektiflere yansıdı. Öte yandan Kulp - Diyarbakır ve Kulp - Muş karayolları da sessizliğe büründü.

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