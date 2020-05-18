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Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.05.2020 18:17 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara salgının başladığı günden itibaren 7 gün 24 saat hizmet sunmaya devam ediyor.Korona virüs salgının başladığı ilk günden itibaren her türlü tedbirin alındığını, vatandaşların hijyen,temizlik,nakdi ve gıda yardımlarının yapıldığı,vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanıp görevli personellerce kendilerine teslim edildiğini dile getiren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, pandemi tedbirleri kapsamında son iki aylık süre içerisinde bin 361 haneye 766 bin 750 lira nakdi yardım yapıldığını söyledi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara salgının başladığı günden itibaren 7 gün 24 saat hizmet sunmaya devam ediyor.
Korona virüs salgının başladığı ilk günden itibaren her türlü tedbirin alındığını, vatandaşların hijyen,temizlik,nakdi ve gıda yardımlarının yapıldığı,vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanıp görevli personellerce kendilerine teslim edildiğini dile getiren Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, pandemi tedbirleri kapsamında son iki aylık süre içerisinde bin 361 haneye 766 bin 750 lira nakdi yardım yapıldığını söyledi. kaymakam Gözlet, "105 kişiye pandemi boyunca günde iki öğün sıcak yemek verildi. Ekonomik istikrar kalkanı programı kapsamında 4 bin 277 haneye 4 milyon 277 bin lira nakdi yardımlar yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle işbirliği içerisinde bin 599 haneye gıda paketi dağıtıldı. 368 aileye pandemi döneminde hijyen paketi dağıtıldı. Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı merkezine pandemi süresi boyunca 2 bin 652 çağrı düşmüş olup ihtiyaç sahiplerinin talebi karşılanmıştır. Kanun gereği kapatılan iş yerlerinin işletme sahiplerine kira yardımı yapılmıştır. Kendilerine hizmet etmekten onur duyduğumuz vatandaşlarımızdan korona Virüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kurallara uymalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum" dedi.

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