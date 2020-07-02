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Kulplu vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına yoğun destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.07.2020 18:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde açılan kan bağış standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Türk Kızılayı, bölgede azalan kan stoklarını artırmak amacıyla tüm ilçelerde olduğu gibi Kulp’ta da kan bağış noktası oluşturdu.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde açılan kan bağış standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Türk Kızılayı, bölgede azalan kan stoklarını artırmak amacıyla tüm ilçelerde olduğu gibi Kulp’ta da kan bağış noktası oluşturdu. Hükümet Konağı önünde gün boyunca süren kan bağışı kampanyasına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş destek verdi. Diyarbakır Kızılay Kan Bağış Merkezi Koordinatörü Mehmet Müjde, sorumluluk alanlarındaki Kulp ilçesinde bir günde 90 ünite alındığını söyledi. Bölgede 24 saat esasına göre hastanelere istenilen her kanı ulaştıracak şekilde devamlılığı sağladıklarını kaydeden Müjde, kan stoklarının korona virüs salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyeye indiğini ifade etti. Müjde, "Kan bağışı kampanyamıza meydan okuma sloganıyla destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı personeller ve öğretmenler anlamlı bir destek sağladılar. Desteklerinden dolayı kendilerine ve kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederiz" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya da Kızılay’ın kan stoklarının azaldığını belirterek tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

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