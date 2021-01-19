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Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor

19.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Kulp ilçesi afet konutları için başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.Tüm personel, araç ve teknik imkanlarıyla kent merkezi ile ilçelere bağlı mahallelerin altyapı ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam eden DİSKİ Genel Müdürlüğü, AFAD ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Kulp ilçesinde afet konutları için başlatılan 482 metre içme suyu şebekesi, 373 metre kanalizasyon şebekesi ve fosseptik imalatı çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Kulp ilçesi afet konutları için başlatılan altyapı çalışmaları devam ediyor.
Tüm personel, araç ve teknik imkanlarıyla kent merkezi ile ilçelere bağlı mahallelerin altyapı ve içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarına devam eden DİSKİ Genel Müdürlüğü, AFAD ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında Kulp ilçesinde afet konutları için başlatılan 482 metre içme suyu şebekesi, 373 metre kanalizasyon şebekesi ve fosseptik imalatı çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi ve DİSKİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük, projede gelinen aşamayla ilgili teknik ekipten bilgi aldı.

"Mahallelerin su ihtiyacını gidereceğiz"
Altyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Tutşi, "İçme suyu problemini, içme suyu hattı döşeme çalışmaları ile ortadan kaldırarak tüm ilçeleri kapsayan kırsal mahallelerde su ihtiyacının giderilmesini hedefliyoruz. Kanalizasyon şebekesi döşeme projelerimizde de önemli mesafe aldık. Hemşerilerimizin sorunlarını çözmek için ekip arkadaşlarımızla kent merkezi ve kırsal ayırmadan en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

Kulp’ta altyapı çalışmaları sürüyor

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