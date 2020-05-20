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Kulp’ta dilencilere yönelik denetim arttırıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.05.2020 10:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde polis ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde polis ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Dilenirken yakalanan bir kadının üzerinden 467 lira ile 250 Irak dinarı ele geçirildi. Dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında 187 lira ceza kesilirken, üzerindeki paralara da hazineye devredilmek üzere el konuldu.
Kulp’ta polis ekipleri tarafından dilencilere yönelik düzenlenen denetimlerde yakalanan 52 yaşındaki Y.K. isimli kadının üzerinden 467 lira ve 250 Irak dinarı ele geçirildi. Gaziantep nüfusuna kayıtlı Y.K., polis ekiplerince gözlem altına alındı. Kabahatler Kanunu kapsamında Y.K.’ya 187 lira cezai işlem uygulanırken üzerinden çıkan 467 lira ve 250 Irak dinarına el konularak hazineye devrilmek üzere tutanak düzenlendi. Dilenci kadın daha sonra memleketine gönderilmek üzere ilçe otogarına bırakıldı.
İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamada, denetimlerinin aralıksız devam ettiği, Kulp’a gelen ziyaretçilerin huzuru ve güveni için gece gündüz çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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