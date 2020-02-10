Kulp’ta dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kar yağışı ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede gece sıcaklık eksi 16 dereceye kadar düşerken çeşmeler dondu.

Kış aylarının en çetin geçtiği ilçelerden biri olan Kulp’ta geçen hafta etkili olan kar yağışı ve tipi yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü ilçede birçok iş yerinin camı ve sokaktaki çeşmeler dondu, çatılar da ise sarkıtlar oluştu. Sabah iş yerini açmaya gelen esna, farklı yöntemlerle don tutmuş camı temizlemeye çalıştı.

Esnaf Görgü Aydoğdu, ilçede hayatın durma noktasına geldiğini söyledi. Aydoğdu, "İlçemizde hava şuan eksi 16 derece. Yollar sular her yeş donmuş durumda. Soğuktan dolayı neredeyse dışarı çıkamıyoruz. İşlerimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz. Hayat şuan durmuş diyebiliriz" dedi.



