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Kulp’ta hayat kısmen normale döndü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde hayat kısmen normale döndü.İçişleri Bakanlığının aldığı karar sonucu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde hayat kısmen normale döndü.
İçişleri Bakanlığının aldığı karar sonucu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 48 saat süreyle geçerli olan sokağa çıkma yasağı pazartesi gecesi saat 00.00 itibariyle sona erdi. Yasağın kalkmasıyla birlikte Kulp ilçesinde hayat kısmen normale döndü. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı devam ederken, bu yasağın dışında kalan ara yaşlardaki vatandaşlar sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına riayet ettiği görüldü. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 11-12 Nisan tarihlerinde kapalı olan market, kasap ve manav gibi iş yerleri de faaliyete başladı.

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