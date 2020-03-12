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Kulp’ta İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.03.2020 16:35 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliklere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlendi.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen etkinliklere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, daire amirleri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anma etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan kısa film gösterimi yapıldı.
Programda konuşan Kaymakam Gözlet, "Vatan toprakları işgal altındayken milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı’mız, milli mücadele ruhunu ve Türk milletinin vatan sevgisini en güzel biçimde yansıtmaktadır. Bundan 99 yıl önce Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Bu duygularla İstiklal Marşı’mızın kabulünün 99. yıl dönümünü ve milli marşımızın yazarı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Öğrenciler tarafından okunan şiirler, sergilenen oratoryo gösterisi ve 12 Mart İstiklal Marşı türküleri performansı büyük alkış aldı. Kulp’ta ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışmasında birinci olan öğrenciye Kaymakam Gözlet tarafından çeşitli ödül verildi.
Etkinlik, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

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