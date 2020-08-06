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Kulp’ta korona virüs denetimleri

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.08.2020 16:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler konulu genelge kapsamında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde denetim komisyonunca maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.Denetim ekibi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgınının önüne geçebilmek ve bulaşma riskini önleyebilmek amacıyla Kulp ilçesindeki tüm cadde,sokak, iş yerleri, minibüs terminali, toplu taşıma araçları ve parklarda maske, sosyal mesafe ile hijyen denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler konulu genelge kapsamında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde denetim komisyonunca maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.
Denetim ekibi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgınının önüne geçebilmek ve bulaşma riskini önleyebilmek amacıyla Kulp ilçesindeki tüm cadde,sokak, iş yerleri, minibüs terminali, toplu taşıma araçları ve parklarda maske, sosyal mesafe ile hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetim ekiplerince, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı iş kolu için alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı denetlenerek, temassız ateş ölçer ile vatandaşların ateşleri ölçülüp salgınla mücadele kapsamında kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı ifade edildi. Denetimlerin sıkı bir şekilde aralıksız devam edeceğini ifade eden denetim ekiplerince, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesildi.

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