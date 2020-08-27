Kulp’ta vatandaşlara yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye de devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili Kulp ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Orman Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu özel ağaçlandırma projesi kapsamında Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı toplantı salonunda muhtarlarla toplantı yapılarak proje hakkında bilgi verildi. Toplantıya, Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş, Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir ile muhtarlar katıldı.

Kulp Orman İşletme Şef Mazlum Akdemir, projenin kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek, ilçede meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, kırsal kesimden göçü önlemek, bilinçli üretim sonucu yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve işsizliği azaltmayı hedeflediğini söyledi. Akdemir, vatandaşların talep etmesi halinde yüzde 65 hibe ile badem, ceviz, Antep fıstığı ve zeytin yetiştirmesinin de destekleneceğini ifade etti. Akdemir, proje kapsamın en az 5 dekar en fazla 30 dekar tapulu arazilerde, orman içi köylerde yüzde 65 hibe ile destekleneceğini aktararak başvuruların eylül ayında e-devlet üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi.



