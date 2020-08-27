YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kulp’ta vatandaşlara yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek

Kulp’ta vatandaşlara yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.08.2020 13:52 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek.Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye de devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili Kulp ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kulp’ta vatandaşlara yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye de devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili Kulp ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Orman Genel Müdürlüğünün başlatmış olduğu özel ağaçlandırma projesi kapsamında Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çok amaçlı toplantı salonunda muhtarlarla toplantı yapılarak proje hakkında bilgi verildi. Toplantıya, Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Güreş, Kulp Orman İşletme Şefi Mazlum Akdemir ile muhtarlar katıldı.
Kulp Orman İşletme Şef Mazlum Akdemir, projenin kısıtlı olan tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlayabilmek, ilçede meyve yetiştiriciliği yönünden tarımsal faaliyetlerin gelişmesini sağlayarak öncelikli olarak bölgenin ihtiyacını karşılamak, kırsal kesimden göçü önlemek, bilinçli üretim sonucu yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve işsizliği azaltmayı hedeflediğini söyledi. Akdemir, vatandaşların talep etmesi halinde yüzde 65 hibe ile badem, ceviz, Antep fıstığı ve zeytin yetiştirmesinin de destekleneceğini ifade etti. Akdemir, proje kapsamın en az 5 dekar en fazla 30 dekar tapulu arazilerde, orman içi köylerde yüzde 65 hibe ile destekleneceğini aktararak başvuruların eylül ayında e-devlet üzerinden yapılacağını sözlerine ekledi.

Kulp’ta vatandaşlara yüzde 65 hibe ile özel ağaçlandırma desteği verilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Kayserispor sahasında başlıyor
Kayserispor sahasında başlıyor
Tablo gibi semt pazarı
Tablo gibi semt pazarı
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
Büyükşehir Belediyesi’nden minibüs esnafına hijyen kiti desteği
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Kontenjanların yüzde 98,50’si doldu
Batman'da tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Batman'da tartıştığı komşusunu öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:38
Öğle
12:26
İkindi
16:07
Akşam
19:04
Yatsı
20:24
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
Silvan Adliyesi'nden Milli Eğitim'e Destek
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
Diclekent Köprülü Kavşağı’nın yapımına başlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.