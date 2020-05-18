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Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılamayı sürdürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.05.2020 18:15 | Son Güncelleme

Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılamayı sürdürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile hastaların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Vatandaşlara hijyen, temizlik, nakdi ve gıda yardımlarının yapıldığını anlatan Gözlet, gelen taleplerin ise hemen karşılandığını belirtti.

Pandemi tedbirleri kapsamında son iki aylık sürede 1361 haneye 766 bin 750 lira nakdi yardım yapıldığını ve 105 kişiye pandemi boyunca günde iki öğün sıcak yemek verildiğini aktaran Gözlet, şunları kaydetti:

"Ekonomik istikrar kalkanı programı kapsamında 4 bin 277 haneye 4 milyon 277 bin lira nakdi yardım yapıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesiyle iş birliği içerisinde bin 599 haneye bin 599 gıda paketi, 368 aileye hijyen paketi dağıtıldı. Vefa Sosyal Destek Grubu Çağrı Merkezine 2 bin 652 çağrı düşmüş olup ihtiyaç sahiplerinin talebi karşılanmıştır. Kanun gereği kapatılan iş yerlerinin işletme sahiplerine kira yardımı yapılmıştır. Kendilerine hizmet etmekten onur duyduğumuz vatandaşlarımızdan koronavirüsle mücadele kapsamında uyulması gereken kurallara uymalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyorum."

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