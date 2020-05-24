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Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.05.2020 18:22 | Son Güncelleme

Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kulp Kaymakamlığı organizesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, şehit ve gazi ailelerini bayramda yalnız bırakmamak için harekete geçti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı köylerdeki 60 şehit ve gazi ailesi belirlendi, bayramın birinci gününde ziyaretler gerçekleştirildi.

Ekipler, ziyarette Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in selamlarını ve bayram tebriklerini iletti.

Şehit ve gazi aileleri de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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