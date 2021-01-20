YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Kulp’taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu

Kulp’taki sulama göleti son yağışlarla hayat buldu

20.01.2021 15:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi köyün tarımsal su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi altına giren Uzunova sulama göleti son yağışlarla tekrar doldu.Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde sulama amacıyla 1984 yılında Uzunova, Hamzalı, Salkımlı, Tuzla, Konuklu, Yakıt, Üçkuyu ve İnkaya mahallelerinin tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için inşa edilen gölet, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 80 metre çekilmişti.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yedi köyün tarımsal su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ve kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi altına giren Uzunova sulama göleti son yağışlarla tekrar doldu.
Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Kulp ilçesine bağlı Uzunova Mahallesinde sulama amacıyla 1984 yılında Uzunova, Hamzalı, Salkımlı, Tuzla, Konuklu, Yakıt, Üçkuyu ve İnkaya mahallelerinin tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılamak için inşa edilen gölet, kuraklık nedeniyle kıyıdan yaklaşık 80 metre çekilmişti. Bölgede son günlerde sağanak yağmur ve kar yağışı gölete hayat verdi. Göletin doluluk oranı yükselirken kuruyan alanların tamamen suyla kaplandığı görüldü.
Uzunova Mahallesi sakinlerinden Refik Öner, "Gönül ister ki tarım sulama göletimiz tam dolsun. Ancak uzun zamandır kuruydu ve bu da bizleri korkutuyordu. Son bir haftadır yağan yağış sonrasında göletimizde az da olsa doluluk oluştu, çok sevindik. İnşallah bundan sonra kuraklık yaşanmaz ve göletimiz hep dolu olur. Bu biz köylülerin en büyük dileğimizdir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:55
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

Bağlar Belediyesi aldığı tedbirler kırsalda mağduriyet yaşanmasını önledi

Bağlar Belediyesi aldığı tedbirler kırsalda mağduriyet yaşanmasını önledi

Yenişehir Belediyesinden sokak hayvanlarına barınak ve mama takviyesi

Yenişehir Belediyesinden sokak hayvanlarına barınak ve mama takviyesi

Diyarbakır itfaiyesi 1 yılda 7 bin 372 vakaya müdahale etti

Diyarbakır itfaiyesi 1 yılda 7 bin 372 vakaya müdahale etti

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "Teslim ol" çağrısı

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Beyaza bürünen Zerzevan Kalesi ve Karasu Çayı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

Silvan Kaymakamı Öztürk göreve başladı

Silvan Kaymakamı Öztürk göreve başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.