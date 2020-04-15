Kültür aktarımında yeni bir fırsat: Karantina günleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan,"Koronavirüs salgınının yol açtığı evlerde karantina, kültürel öğelerin hatırlanması ve yaygınlaştırılması için bir fırsat olarak değerlendirilebilir"dedi.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Akif Arslan, insanların karantinada olmasından dolayı dış âlemden ve sanal dünyadan iç muhasebeye yöneldiğini, bu yönelim ile birlikte kültürümüzde çok değer verilen komşuluk, yardımlaşma gibi değerlerin öneminin hatırlandığını ifade etti.

Bu süreçte Türk kültüründe bir kült haline gelen ocak kavramının gereği olarak ailenin öneminin arttığını, bu artışın neticesinde sanal dünyada yer alan şatafatlı resimler yerine ailenin olduğu fotoğrafların ön plana çıktığını, atalar kültünün bir nevi günümüzdeki yansıması olarak büyüklere çok değer verilmesinin tekrar hatırlandığını dile getiren Arslan, ayrıca, ailelerde sanal dünyadan önceki eğlence araçlarından olan sohbetlerin arttığını, masalların anlatıldığını, ocak ve devlet kavramının gereği olarak kurallara uyma disiplinin genç nesillere kavratıldığını, mutfak kültürümüzün öneminin arttığını, kadının Türk kültüründeki yerinin iyiden iyiye fark edildiğini, halk hekimliğinin tekrar önemsenmeye başladığını vurguladı. Arslan, bu süreçte evlerde masal anlatma, halk hikâyeleri, destan, mani okuma, geleneksel çocuk oyunları oynama, bilmece sorma, atasözleri ile ilgili sohbet etme, türkü söyleme, geleneksel halk tiyatrosu öğelerinden olan kukla oynatma, Karagöz ile Hacivat videoları izletme, eski Ramazan geleneklerinden bahsetme gibi etkinliklerle kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olacak aktivitelerin yapılması gerektiğini belirtti.

