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’Kültür Elçileri Projesi’nin ilk dersi Rektör Ünal’dan

SAMSUN HABERLERİ  | 04.01.2021 17:06 | Son Güncelleme

Uluslararası öğrencilerin katıldığı ‘Kültür Elçileri Projesi’nin açılış dersini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof.

’Kültür Elçileri Projesi’nin ilk dersi Rektör Ünal’dan

Uluslararası öğrencilerin katıldığı ‘Kültür Elçileri Projesi’nin açılış dersini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal verdi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Türk kültür, sanat ve bilim dünyasının temsilcileri ile OMÜ’lü uluslararası öğrencilerin buluşacağı Kültür Elçileri Projesinin (KEP) video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış dersine katıldı. Türk kültürünün tanıtılması, yaygınlaştırılması, uluslararası diyalog ve iletişimin güçlendirilmesini amaçlayan projenin detaylarının aktarıldığı çevrimiçi dersin moderatörlüğünü Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sait Kurşunoğlu yaptı.

“Birlikte hayal kurmaya ve hayallerimizin peşinden koşmaya başlayacağız”
Rektör Ünal, açılış konuşmasında yabancı öğrencilerle beraber olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek “Türkiye’de bulunmanızdan ve eğitim için OMÜ’yü tercih etmenizden son derece memnunuz. Birlikte hayal kurmaya ve hayallerimizin peşinden koşmaya başlayacağız. Modern dünyada en güçlü sömürünün aracı kültürdür. Kültürel kodlar yok edildiğinde milletler kimliklerini kaybedecektir. Dünyadaki söz konusu bu duruma karşı sizin kültürünüzü karşılıklı tanımak istiyoruz. Ülkeniz neresi olursa olsun ortak değerlerimiz, ortak çıkarlarımız var ve ortak tehlikeler nedeniyle bizi bir araya getiren bağlar var” dedi.

“Elde ettiğiniz birikimi, bilimsel bilgiyi ve kişisel gelişim açısından kazandığınız liderlik kabiliyetlerini ülkeniz adına kullanın”
Kültürü yaşam biçimi, düşünme biçimi ve elde etmek istediği birikim olarak farklı anlamda düşünülebileceğini belirten Rektör Ünal, “ Kendi coğrafyalarınıza döndüğünüzde elde edilen birikimi, bilimsel bilgiyi ve kişisel gelişim açısından kazandıklarınızı, liderlik kabiliyetlerini ülkeleriniz adına kullanmanızı istiyorum. Bizim arzumuz öğrencilere elimizden gelen her türlü desteği vermek. En üst niteliklerle lisansınızı ve devamında doktora eğitiminizi burada almanızı sağlayarak ülkenize dönmenizi istiyoruz. Eğitimlerinizde kendinize yatırım yapmak zorundasınız. Bunu başarmanın birinci ayağı dünyayı yakından tanımak ve okumak için bilgidir. İkinci ayağı ise ortaya çıkacak riskler açısından kendinizi geliştirerek olumsuzlardan etkilenmeyeceğinizi sağlayacak olan karakter inşasıdır” diye konuştu.

Projeyle yabancı öğrencilerin eğitimlerini daha verimli ve daha kolay bitirmeleri için alan bazlı destek dersleri ekleyeceklerini vurgulayan Rektör Ünal, bazı alanlarda ise öğrenciler için özel sohbetler düzenleneceğinin altını çizdi. Ayrıca Rektör Ünal konuşmasında, dünyayı anlamak ve bilgiyi nasıl edineceğimizi öğrenmek için tarih bilgisi ile yabancı dilin de önemine dikkat çekti. İlk ders, proje kapsamındaki öğrencilerin Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a soru sormasının ardından sona erdi. Yürütücülüğünü yaklaşık 6 bin uluslararası öğrenciye sahip OMÜ’nün yapacağı, Uluslararası İlişkiler Birimi, OMÜ Vakfı ile OMÜ-TÜRKÇE’nin de paydaş olduğu projeyle OMÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin burslandırılması hedefleniyor.

’Kültür Elçileri Projesi’nin ilk dersi Rektör Ünal’dan

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