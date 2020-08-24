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Kültür Koleji ve MATEMA Anadolu Lisesi güç birliği yaptı

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.08.2020 12:42 | Son Güncelleme

Denizli’den, Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine öğrenci kazandıran MATEMA Anadolu Lisesi, sağlanan işbirliği sayesinden bundan sonra yoluna Kültür Koleji olarak devam edecek.Üniversitelerdeki amfi sınıfta en fazla 10 öğrenciye eğitim vererek öğrencilerini Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine kazandıran Denizli MATEMA Anadolu Lisesi, İstanbul’da 38, Türkiye’de 52 şubesi bulunan Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Kültür Koleji ismini alarak yoluna sağlam adımlarla devam edecek.Denizli Kültür Koleji Müdürü Ebru Gökçe Çalışkan, isim değişikliği sebebiyle Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi.

Denizli’den, Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine öğrenci kazandıran MATEMA Anadolu Lisesi, sağlanan işbirliği sayesinden bundan sonra yoluna Kültür Koleji olarak devam edecek.
Üniversitelerdeki amfi sınıfta en fazla 10 öğrenciye eğitim vererek öğrencilerini Türkiye’nin en başarılı üniversitelerine kazandıran Denizli MATEMA Anadolu Lisesi, İstanbul’da 38, Türkiye’de 52 şubesi bulunan Türkiye’nin en büyük eğitim kurumlarından biri olan Kültür Koleji ismini alarak yoluna sağlam adımlarla devam edecek.

Denizli Kültür Koleji Müdürü Ebru Gökçe Çalışkan, isim değişikliği sebebiyle Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi. Çalışkan, 2017 yılında Matema Anadolu Lisesi olarak Denizli’de eğitim dünyasına giriş yaptıklarını vurgulayarak, “Bugün daha kurumsal bir yapıya bürünmek için 1979’dan beri eğitim camiası içinde yer alan, İstanbul’da 38, Anadolu’da 52 şubesi bulunan Kültür Eğitim Kurumları ile birleşme kararı aldık. Gerek başarılarıyla, gerek tecrübesiyle neredeyse yarım asırdır eğitim camiasında yer alan Kültür Eğitim Kurumları’yla artık daha güçlüyüz. Teknolojinin olanaklarından faydalanarak yolumuza sağlam adımlarla devam edeceğiz. Bizim en önemli özelliğimiz akademik odaklı bir eğitim anlayışına sahip olmamızdır. Bunun yanında, öğrencilerimizi cumhuriyet ilkelerine bağlı, ulusal değerlere saygılı, vicdanlı, farkındalığı yüksek, düşünme, iletişim ve girişimcilik becerilerini geliştiren, özgüvenli bireyler olarak hayata kazandıracak değerler eğitimini misyon edindik. Vizyonumuz eğitim alanında öncü, bireysel farklılıkları gözeten bir kurum olarak, bizlerin dünyasında lider olacak, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin ve mutlu bireyler yetiştirmektir” dedi.

Yeni eğitim yılı hazırlıkları devam ediyor
Denizli Kültür Koleji olarak sadece günü değil, geleceği de düşünerek yeni normal sürece, değişen dünyaya ayak uydurduklarının altını çizen Müdür Çalışkan, “Özel okullar ve devlet okulları temiz belgesi almak zorunda. Özel okulları TSE denetliyor. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık Denizli Kültür koleji olarak TSE’ye başvurduk. Şuanda onların gelip bizi denetleyip temiz belgesini vermesini bekliyoruz. Temiz belgesi olmadan Eğitime açılamayacak 31 Ağustos itibariyle bu belgeyi edinmiş olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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