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Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.03.2020 17:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüsüne yönelik alınan önlemler çerçevesinde kentteki üç farklı Kültür Merkezi kapatıldı.Yapılacak etkinlikler iptal edildi.Ülkemizde yaşanabilecek koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Bandırma’da planlanan bazı etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi.

Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde korona virüsüne yönelik alınan önlemler çerçevesinde kentteki üç farklı Kültür Merkezi kapatıldı.Yapılacak etkinlikler iptal edildi.
Ülkemizde yaşanabilecek koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, Bandırma’da planlanan bazı etkinlikler ileri bir tarihe ertelendi. Kurum ve kuruluşlar tarafından etkinlikler için çok yoğun olarak kullanılan Barış Manço Kültür Merkezi ve Santral Kültür Merkezi de Mart ayı sonuna kadar kapatıldı. Tüm dünyada yaşanan ciddi salgın tehdidi nedeniyle özellikle insanların toplu halde bulunduğu ortamların önemli bir risk oluşturduğu göz önüne alınarak, ülkemizde de okullar iki hafta tatil edilmiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın etkinlikleri iptal edilmişti. Bandırma’da da Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler de, bu kapsamda ileri bir tarihe ertelendi.
Bu etkinliklerin yanı sıra, Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen bütün kurslar ile Tunç Başaran Kültür Merkezi’ndeki çalışma salonları da Mart ayı sonuna kadar iptal edildi. Eğitim Destek Evi’nde de eğitime iki hafta ara verildi.

Kültür Merkezleri kapatıldı, etkinlikler iptal edildi

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Yeni Erol Eczanesi
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