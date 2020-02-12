Kültür Parkta 25 seyyar satıcıya araç verildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kültür Parkta satış yapacak 25 seyyar satıcıya modern araçlar vererek, satış yapacakları noktaları belirledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kültür Park’ta yer gösterilen seyyar esnafı ziyaret ederek, araçlarını inceledi.

Kent temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan “Kenti Mis” projesi kapsamında daha düzenli, temiz ve modern bir Mersin için seyyar satıcılara Kültür Parkta düzenli bir şekilde satış yapmaları için yer gösterildi. Seyyar satıcıların, Büyükşehir Belediyesinin izin verdiği standartlara göre yaptırdıkları arabaları da esnafa teslim edildi.

“Sahilimizi esnafımıza teslim edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Kültür Parkta yer gösterilen seyyar satıcıları ziyaret ederek, araçlarını inceledi. Esnafla sohbet eden ve sahilin temizliğini, düzenini sağlama konusunda gayret göstermelerini rica eden Başkan Seçer, “Sahilimiz düzenli olsun. Sahilimizi esnafımıza teslim edeceğiz. Burada seyyar esnaf olmak sadece kendi ürünlerinizi satmak anlamına gelmiyor, buraya sahip çıkmak anlamına da geliyor. İnsanlar buraya çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilmek için geliyor. Dolayısıyla biz bunu cezai, polisiye tedbirlerle sağlayamayız, bunu siz sağlayacaksınız. Burada temizliği, titizliği, huzuru, güveni siz sağlayacaksınız” dedi.