Kültür Park’ta peyzaj düzenlemesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Park içerisinde yapımını sürdürdüğü nikah salonu ve yakın zamanda açmayı planladığı Yöreden kafenin peyzaj düzenleme çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nikah salonu ve Yöreden kafenin dokusuna uygun şekilde hazırlanan peyzaj projesi doğrultusunda çalışmalarına başlayan ekipler, tesviye çalışmalarının ardından çiçek dikimi ile son dokunuşları yaparak, mekanları vatandaşların kullanımına hazır hale getirecek.

Nikah salonuna uygun romantik peyzaj düzenlemesi

500 kişilik nikah salonunun peyzaj çalışmalarına başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 200 misafiri aynı anda ağırlayabilecek ve kır düğününe uygun olarak tasarlanan kısmı çim alan olarak düzenledi. Mersin’in hava koşulları da dikkate alınarak, dış mekan olarak planlanan bu alan, romantik bir hava verecek kartopu olarak adlandırılan beyaz çiçekli çit bitkileri ile çevrildi.

Denizle olan ilişkiyi koparmamak için binanın güney tarafında daha kısa boylu ve koyu mor-kırmızı renkli dodenya bitkisiyle alana renk katılarak, romantik hava oluşturuldu. Binanın kuzey cephesindeki beyaz delikli tuğlalara gelin duvakları konularak, binanın yöresel dokunuşları Akdeniz’e özgü olarak şekillendirildi.

Yöreden kafeye son dokunuşlar yapılıyor

Mersin’e özgü yöresel ürünlerin yer alacağı Yöreden kafenin de son hazırlıkları yapılıyor. Yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak kafenin peyzaj düzenlemeleri de Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hummalı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Peyzaj çalışmalarına başlayan ekipler, kafenin etrafına 20 adet ahşap saksı yerleştirerek, saksıların içerisine top şimşir ve ipomea dikiyor. Ekipler, kafenin arka kısmında yapılan tesviye çalışmalarının ardından çim alan oluşturacak. Çim alanın içine baston gül ve gold taflan ekiliyor, kafenin etrafı mevsimlik çiçeklerle süsleniyor. Ayrıca kafenin etrafında bulunan dört parsele Yöreden kafenin konseptine uygun aromatik bitkiler dikilecek.

