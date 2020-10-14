Kültür sanat etkinlikleri Dijital Dünya’da sanatseverlerle buluşacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (yeni tip korona virüs) sebebiyle kültür sanat etkinlikleri farklı ortamlarda sanatseverlerle buluşmaya başladı. Yeni Kültür sanat sezonun açılması ile birlikte Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini dijital platforma taşıdı.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Sancaktepe Belediyesi de bu duruma alternatifler bularak kültür sanat faaliyetlerini askıya almak yerine dijital platforma taşımaya karar verdi. Bu kapsamda Sancaktepe Belediyesi düzenlediği kültür sanat etkinliklerini YouTube başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında canlı yayınlayarak sanatseverlere ulaştırıyor.

Sezonun ilk açılış programı Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü ’nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak sanatseverlerle buluştu. ”Sanata Canlı Bağlan” sloganıyla ile başlayan programa Orhan Hakalmaz, Azerin, Dursun Ali Erzincanlı, Aykut Kuşkaya, Ahmet Yenilmez, Yavuz Bahadıroğlu, Esat Kabaklı ve İbrahim Sadri gibi sanat, şiir, söyleşi dünyasının önemli isimleri programa katılarak sosyal medya üzerinden takip eden sanatseverlere sanat dolu dakikalar yaşattı.

İlk programa İbrahim Sadri’nin moderatörlüğünde canlı olarak katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada; “Yeni kültür sanat sezonunun başlaması ile birlikte faaliyetlerimizi dijital ortamda sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Etkinliklerimiz sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam edecek. Konserler düzenleyeceğiz, okuma tiyatroları yapacağız, şiir geceleri, sanatçı sohbetleri yapacağız. Üstelik bu etkinliklerimizin birçoğunu canlı yapacağız ve teknolojinin el verdiği kadarıyla interaktif bir şekilde olmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve bu sıkıntılı sürecin seyri neticesinde kültür sanat hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

