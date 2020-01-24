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Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı konak sohbeti ile devam edecek

SAKARYA HABERLERİ  | 24.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı konak sohbeti ile devam edecek.Bu kapsamda 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek sohbete konuşmacı olarak Prof.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı konak sohbeti ile devam edecek.
Bu kapsamda 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek sohbete konuşmacı olarak Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Ocak Cumartesi günü Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek ‘Safahat Okumaları’ adlı konak sohbetine tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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Alemdar Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Yenikent
Kübra Eczanesi
Merkez
Mimaroğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
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