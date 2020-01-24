Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Safahat Okumaları’ adlı konak sohbeti ile devam edecek.

Bu kapsamda 25 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’da Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek sohbete konuşmacı olarak Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Ocak Cumartesi günü Tarihi Alicanlar Konağı’nda gerçekleşecek ‘Safahat Okumaları’ adlı konak sohbetine tüm kültür sanat dostları davet edildi.

