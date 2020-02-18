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Kültür Sanat Etkinlikleri Tevfik Fikret söyleşisi programı ile devam edecek

SAKARYA HABERLERİ  | 18.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Tevfik Fikret’ söyleşisi ve imza günü programı ile devam edecek.Bu kapsamda 19 Şubat Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Yazar Beşir Ayvazoğlu, kültür sanat dostları ile buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Tevfik Fikret’ söyleşisi ve imza günü programı ile devam edecek.
Bu kapsamda 19 Şubat Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Yazar Beşir Ayvazoğlu, kültür sanat dostları ile buluşacak. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Tevfik Fikret’ söyleşisi ve imza günü etkinliği ile devam edecek. 19 Şubat Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da gerçekleştirilecek etkinliğe Yazar Beşir Ayvazoğlu konuşmacı olarak katılacak. Tüm hemşerilerimiz programa davetlidir” denildi.

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Merkez
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Merkez
Cirit Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
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Akyazi
Burak Okur Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
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