Kültür turizminin başkenti Safranbolu ziyaretçilerine hazır

AHMET ÖZLER - Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarından biri olan ve bu nedenle UNESCO tarafından Dünya Mirası kabul edilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kademeli normalleşme döneminde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Osmanlı döneminden kalan han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanında, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların bulunduğu ve yılda yaklaşık bir milyon 300 bin turiste ev sahipliği yapan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kademeli normalleşmeye geçilmesiyle eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran, "Kültür turizminin başkenti" olarak bilinen ve dünyanın "en iyi korunan ilk 20 kenti" arasında olan Safranbolu'daki esnaf, yaz sezonu için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlı döneminden kalma geleneksel Türk evlerinin büyük kültür birikiminin, maddi zenginliğin ve yüksek düzeyde ustalığın ürünü olduğu görülen Safranbolu, Cinci Hanı ve Hamamı, Köprülü Mehmet Paşa, İzzet Mehmet Paşa, Dağdelen, Hidayetullah ve Kaçak (Lütfiye) camileri, İncekaya Su Kemeri, Eski Hükümet Konağı ve Saat Kulesi, tarihi çeşmeler ile arastalar (loncalar) gibi önemli eserleri ile ilgi çekiyor.